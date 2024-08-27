Крім того, внаслідок удару пошкоджені шість магазинів, чотири багатоповерхівки, 8 авто.

Внаслідок нічного ракетного удару окупантів по готелю в Кривому Розі, двоє людей загинули. Це жінка та чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка – "важка". Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома", - деталізував голова ОВА.

Лисак додав, що наразі невідома доля ще двох людей. "Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами", - написав він.

Крім того, внаслідок удару пошкоджені шість магазинів, чотири багатоповерхівки, 8 автомобілів.

"На місці трагедії продовжують роботу всі служби", - сказав Лисак.

"Разом із рятувальниками на місці працюють верхолази ДСНС та кінологи. Психологи ДСНС надали допомогу 11 дорослим і 2 дітям", - додали в ДСНС.

Удар по Кривому Рогу

У ніч на 27 серпня окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Опівночі ворожа ракета влучила у готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю.

Одругій годині ночі голова Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомив, що кількість загиблих збільшилася до двох. За психологічною допомогою звернулося четверо дорослих та двоє дітей. Пошкоджено будинки, магазини, заклад громадського харчування та автотранспорт.

Усі відповідні служби відразу прибули на місце удару.

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