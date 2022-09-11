На Полтавщині також відновили водопостачання.

У Сумській та Полтавській областях вже вдалося повністю відновити електропостачання.

Про це повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

"Сумщина. Постачання електроенергії в області станом на 21:40 повністю відновлено!" - написав він.

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Голова ОВА відзначив, що можуть бути перебої зі стабільністю напруги в мережі.

Тим часом очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що у всіх районах області відновили світло та водопостачання. Зараз енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги, повідомив він у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв УНІАН, під час повітряної тривоги у декількох областях повідомили про вибухи. Після цього стало відомо, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російської атаки було повністю знеструмлено Харківську й Донецьку області, частково – Запорізьку, Дніпропетровську та Сумську.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав удару по інфраструктурному об'єкту Харкова. У багатьох районах міста пропало світло, через відімкнення насосів немає води.

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