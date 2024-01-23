Внаслідок ранкового удару по місту загинули вже 8 людей.

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова загинула 8-річна дівчинка. Її тіло дістали з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки.

Про це повідомили у ДСНС. Загалом наразі відомо про 8 загиблих та 60 постраждалих (у тому числі 6 дітей) у місті. Тривають рятувальні роботи.

Начальник слідчого управління ГУНП Харківщини Сергій Болвінов уточнив, що найімовірніше, ця дитина – дочка загиблої жінки, яку знайшли під завалами раніше.

"Поранених – п'ятдесят сім. Продовжуємо перевірку, щоб підтвердити особи жінки та дівчинки, рятувальна операція продовжується. Щирі співчуття родичам загиблих", – додав він.

Згодом цю інформацію в коментарі "РБК-Україна" підтвердив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Жінці було 35 років, її тіло деблокували біля 17:30.

"Батько дівчинки живий, його також дістали з-під завалів", – додав Чубенко.

Мер Харкова Ігор Терехов каже, що під завалами зруйнованого будинку можуть перебувати ще 3-4 людей.

Удар по Харкову: основне

Вранці окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах Харкова. За попередньою інформацією, били ракетами Х-22. Внаслідок обстрілу було зруйновано житлові будинки та потрощено автомобілі.

Зазначалося, що з руїн дістали чоловіка. Тоді він наголосив, що його дружина та дитина все ще перебувають під завалами.

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