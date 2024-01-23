Загиблих внаслідок атаки по Харкову уже 8.

У Харкові у завалах зруйнованого будинку виявили тіло 21-річної дівчини. Про це повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"На жаль, внаслідок ударів РФ загинула ще одна 21-річна жінка. Тіло загиблої деблоковують з-під завалів будинку рятувальники", - написав він у Telegram.

Синєгубов інформує, що всього внаслідок ранкових обстрілів Харкова 6 людей загинули.

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Згодом у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки тіло загиблої жінки.

"Загалом внаслідок ранкових обстрілів міста вже загинуло 7 людей. Пошукові роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Оновлено: Під завалами знайшли тіло дитини, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

"Станом зараз – 8 загиблих", – написав він.

Начальник слідчого управління ГУНП Харківщини Сергій Болвінов уточнив, що з-під завалів дістали тіло 8-річної дівчинки.

"Найімовірніше, ця дитина – дочка загиблої жінки, яку знайшли під завалами раніше. Загиблих вже вісім людей. Поранених – п'ятдесят сім. Продовжуємо перевірку, щоб підтвердити особи жінки та дівчинки, рятувальна операція продовжується. Щирі співчуття родичам загиблих", – додав він.

Оновлено: Під завалами зруйнованого будинку можуть перебувати ще 3-4 людей. Таку інформацію озвучив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

"Працюватимемо до пізньої ночі, поки не розберемо завали", – наголосив він.

Атака РФ по Харкову 23 січня - останні новини

У Харкові під завалами опинилась ціла родина. О 12:30 обласна прокуратура повідомила, що у Харкові кількість загиблих внаслідок обстрілу зросла до пʼяти людей (чотири жінки та один чоловік), поранених - до 46. Серед поранених двоє дітей 10 та 12 років.

Як відомо, вранці окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста. За попередньою інформацією, били ракетами Х-22.

Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі.

За інформацією мера міста Ігора Терехова, в результаті терористичної атаки Росії по Харкову постраждали 30 житлових будинків. Через пошкодження у 20 будинках влада була вимушена відключити опалення, у 14 відключено електрику, у 12-ти газопостачання. На місцях прильотів продовжують працювати усі відповідні служби. Людям надається вся необхідна допомога, в тому числі розгортаються три пункти обігріву.

Раніше також повідомлялось, у Харкові з-під завалів зруйнованого будинку врятували чоловіка, але його жінка з дитиною ще десь там, у руїнах. Їх шукають рятувальники.

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