Поранена при нальоті дронів 15-річна дівчина залишається у тяжкому стані.

Російські окупанти завдали масованого удару "шахедами" по Харкову, внаслідок чого двоє людей загинули, ще 30 постраждалих.

Оновлені дані під ранок повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За його даними, внаслідок удару кількість постраждалих у місті зросла до 30. "Внаслідок вибухів пошкоджено 12 висотних багатоквартирних житлових будинків, 24 приватних житлових будинків, 13 автомобілів", – додав він.

Крім того, як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, ворог завдав низки ударів, попередньо БпЛА типу "Шахед", по кількох районах міста.

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Мер Харкова Ігор Терехов додав, що за попередньою інформацією, влучання ворожих дронів сталися за шістьма адресами. Серед об’єктів, що зазнали пошкоджень: торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля.

Він повідомив, що внаслідок атаки загинули дітні чоловік та жінка. Їх витягли з-під завалів двох приватних будинків, по яких вдарии дрони.

Також Синєгубов повідомив, що серед постраждалих пʼятеро дітей від 5 до 17 років. Поранена при нальоті дронів 15-річна дівчина залишається у тяжкому стані.

Удар по Харкову: що відомо

Серед іншого, ще однією ціллю для ворога у місті був військовий госпіталь. Російські окупаційні війська завдали удару по його будівлі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, за попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.

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