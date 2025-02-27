В області зберігається загроза повітряних ударів з боку ворога.

Ввечері у четвер, 27 лютого 2025 року, російські окупаційні війська завдали масованого удару по енергосистемі Харківської області.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Деталей щодо наслідків атаки він не розкрив.

"Сили протиповітряної оборони України працюють у посиленому режимі над захистом. Усі профільні служби задіяні в ліквідації наслідків. Аби не інформувати ворога, – не розповсюджуйте деталі про місця влучань, а також будь-які фото/відеоматеріали. Загроза повторних ударів зберігається!" – йдеться в його повідомленні.

Відео дня

Раніше Синєгубов інформував про влучання в передмісті Харкова – через удар "шахедом" пошкоджено приватне домоволодіння у Харківському районі, постраждали дві людини.

Синєгубов додав, що ворог вдарив щонайменше 12-ма безпілотниками.

Тим часом у поліції Харківщини кажуть, що під обстріл РФ потрапила Солоницівська громада. Пошкоджено щонайменше три приватних будинки. 75-річний чоловік та 68-річна жінка – мешканці одного з пошкоджених будинків – отримали поранення. Їх доправили до лікарні.

Повітряні сили ЗСУ інформували про активність ворожої тактичної авіації. Крім того, у небі Харківщини фіксувалися російські ударні дрони.

Оновлено 22:28: За даними очільника ОВА, внаслідок ворожого удару по Балаклії постраждав 42-річний цивільний чоловік. Він шпиталізований до медичної установи.

Удари РФ по Україні

Під атакою РФ 27 лютого опинилося і Запоріжжя. Росіяни атакували місто ударними безпілотниками.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про влучання дрона по житловій багатоповерхівці.

"Вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі, крім того відбулось займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки", – заявив він.

Згодом стало відомо, що постраждала 82-річна жінка, їй знадобилася медична допомога.

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