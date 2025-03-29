За попередніми даними, серед постраждалих є військові, які проходили лікування.

29 березня 2025 року російські окупаційні війська завдали удару по будівлі військового госпіталю в Харкові.

Таку заяву зробили в Генштабі ЗСУ. За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.

"Увечері 29 березня, вкотре цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права, російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у місті Харків. Внаслідок ураження БпЛА типу "Shahed" пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

У Генштабі наголосили, що факт умисного, прицільного обстрілу армією РФ української медичної установи став ще одним пунктом в довгому переліку воєнних злочинів Росії в Україні.

"Воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя", – резюмували військові.

Атака РФ по Харкову

Ввечері 29 березня росіяни вчергове тероризували Харків ударними дронами. У місті лунали потужні вибухи.

Місцева влада інформувала, що зафіксовано шість влучань. Під ударом був, зокрема, Шевченківський район міста.

Відомо про одного загиблого внаслідок атаки. Кількість постраждалих продовжує зростати – станом на 22:40 було відомо про 19 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: