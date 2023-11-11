Вранці Росія, ймовірно, атакувала Київщину ракетою, яка рухалася балістичною траєкторією.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про наслідки ранкової атаки російських окупантів на область.

Оновлену інформацію станом на 16:30 на своїй сторінці у Facebook опублікував начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Унаслідок ранкової атаки росіян на область пошкоджено 18 житлових приватних будинків. Вибуховою хвилею та внаслідок падіння уламків в домогосподарствах вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, фасади", - зазначив він.

Крім того, пошкоджено було низку господарських приміщень, парканів та одне з приватних підприємств, додав очільник ОВА.

"Збираємо всю інформацію про пошкодження, щоб оперативно надавати необхідну допомогу людям, чиє майно постраждало. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано", - повідомив Кравченко.

Він також заявив, що постраждалих немає. Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Київську область РФ могла атакувати балістикою

Сьогодні, 11 листопада, речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, за попередньою інформацією, вранці Росія атакувала Київщину ракетою, яка рухалася балістичною траєкторією. Українська протиповітряна оборона відбила цю атаку.

За словами речника, сигнал повітряної тривоги пролунав вже після звуку вибухів, адже з моменту запуску цих ракет до досягнення ними цілей минають лічені хвилини.

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