Ракета до Києва не долетіла.

Сьогодні, 11 листопада, близько 8:00 російські окупанти запустили у бій Києва балістичну повітряну ціль. За попередніми даними, це була ракета типу "Іскандер".

"Після тривалої паузи в 52 дні, ворог поновив ракетні атаки по Києву! Після нічного нападу дронів, сьогодні зранку рашисти намагалися завдати по Києву ракетного удару", - повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначається, що ракета до української столиці не долетіла. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили її ще на підльоті. За попередньою інформацією - руйнувань та постраждалих не має.

Відео дня

Однак пізніше у МВС України додали, що є пошкодження будинків. Поліцейські оглядають місця події та фіксують наслідки ворожого обстрілу.

Ранкова атака на Київ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці кияни чули два вибухи.

Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що протиповітряна оборона працювала поблизу столиці - на лівому березі по балістичній цілі.

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що сигнал повітряної тривоги пролунав вже після звуку вибухів, адже з моменту запуску цих ракет до досягнення ними цілей минають лічені хвилини.

Вас також можуть зацікавити новини: