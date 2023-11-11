Ворог поновив атаки на українську столицю / фото УНІАН

Сьогодні, 11 листопада, близько 8:00 російські окупанти запустили у бій Києва балістичну повітряну ціль. За попередніми даними, це була ракета типу "Іскандер".

"Після тривалої паузи в 52 дні, ворог поновив ракетні атаки по Києву! Після нічного нападу дронів, сьогодні зранку рашисти намагалися завдати по Києву ракетного удару", - повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначається, що ракета до української столиці не долетіла. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили її ще на підльоті. За попередньою інформацією - руйнувань та постраждалих не має.

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Однак пізніше у МВС України додали, що є пошкодження будинків. Поліцейські оглядають місця події та фіксують наслідки ворожого обстрілу.

Наслідки ранкової атаки на столицю / фото МВС України

Ранкова атака на Київ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці кияни чули два вибухи.

Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що протиповітряна оборона працювала поблизу столиці - на лівому березі по балістичній цілі.

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що сигнал повітряної тривоги пролунав вже після звуку вибухів, адже з моменту запуску цих ракет до досягнення ними цілей минають лічені хвилини.

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