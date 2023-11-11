Сигнал повітряної тривоги пролунав вже після звуку вибухів.

За попередньою інформацією, зранку Росія атакувала Київщину ракетою, яка рухалася балістичною траекторією.

Українська протиповітряна оборона відбила атаку, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону. "Попередня інформація - це була балістика. У Києві пролунали вибухи… Поки що немає інформації про якісь уламки чи пошкодження", - розповів він.

За словами речника ПС, сигнал повітряної тривоги пролунав вже після звуку вибухів, адже з моменту запуску цих ракет до досягнення ними цілей минають лічені хвилини.

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"Сили ППО Києва відпрацювали по балістиці. Ми розуміємо, що по балістиці можуть працювати тільки визначені типи зенітно-ракетних комплексів", - додав Ігнат.

Він також нагадав, що вночі РФ атакувала Україну "Шахедами" з трьох різних напрямків, запустивши 31 безпілотник, а також декілька видів ракет.

Вибухи у Києві сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, зранку 11 листопада, близько 8:00, мешканці столиці чули два вибухи.

Згодом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що протиповітряна оборона працювала поблизу столиці - на лівому березі, відпрацювавши по балістиці. За його словами, у Києві викликів рятувальників не було. Ніхто не постраждав.

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