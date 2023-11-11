За попередньою інформацією, зранку Росія атакувала Київщину ракетою, яка рухалася балістичною траекторією.
Українська протиповітряна оборона відбила атаку, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону. "Попередня інформація - це була балістика. У Києві пролунали вибухи… Поки що немає інформації про якісь уламки чи пошкодження", - розповів він.
За словами речника ПС, сигнал повітряної тривоги пролунав вже після звуку вибухів, адже з моменту запуску цих ракет до досягнення ними цілей минають лічені хвилини.
"Сили ППО Києва відпрацювали по балістиці. Ми розуміємо, що по балістиці можуть працювати тільки визначені типи зенітно-ракетних комплексів", - додав Ігнат.
Він також нагадав, що вночі РФ атакувала Україну "Шахедами" з трьох різних напрямків, запустивши 31 безпілотник, а також декілька видів ракет.
Вибухи у Києві сьогодні - що відомо
Як повідомляв УНІАН, зранку 11 листопада, близько 8:00, мешканці столиці чули два вибухи.
Згодом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що протиповітряна оборона працювала поблизу столиці - на лівому березі, відпрацювавши по балістиці. За його словами, у Києві викликів рятувальників не було. Ніхто не постраждав.