Безпосередньо в приміщеннях дитячої лікарні відомо про двох загиблих та 15 поранених.

Внаслідок ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" відомо про двох загиблих. Наразі рятувальники розбирають основні завали, щоб дати людям доступ до повітря. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі РБК-Україна.

За словами міністра, безпосередньо в приміщеннях дитячої лікарні відомо про двох загиблих та 15 поранених.

"Наразі проводимо аварійно-рятувальні роботи, щоб максимально швидко звільнити з-під завалів людей, які, можливо ще перебувають під завалами. Це і діти, можливо, і лікарський персонал. Як мінімум, на даний момент ми не можемо вийти на зв'язок з двома лікарями. У нас ще є десь 1:15-1:20, щоб розібрати основні завали, щоб людям дати повітря", - сказав Клименко.

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Також очільник МВС зазначив, що у Києві організовано зелений коридор, по якому дітей вивозять на лівий берег.

Він додав, що наразі інформації про загиблих неповнолітніх немає. Водночас, є ймовірність, що під завалами можуть бути діти.

Удар по "Охматдиту" у Києві - подробиці

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська 8 липня завдали ракетного удару по Києву. Під ворожим вогнем опинилися дитяча лікарня "Охматдит". Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що "росіяни цілеспрямовано били по дітях сьогодні".

Трохи згодом інформацію про влучання в "Охматдит" підтвердили у Київській міській військовій адміністрації. Там також зазначили, що є пошкодження у кількох районах столиці. У Солом'янському районі пошкоджена офісна будівля, в Голосіївському - уламки впали біля житлового будинку, в Дніпровському палають уламки в житловій забудові. Також в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок, а в Деснянському — палає будинок.

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