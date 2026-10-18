Зеленський розповів, скільки днів США не надавали Україні дані про балістику

За його словами, інформацію про майбутні балістичні атаки у своєму розпорядженні мають лише США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом трьох діб Україна не отримувала від США розвідувальні дані щодо запланованих Росією балістичних атак по країні, повідомляє NBC News.

Зеленський зазначив, що Україна отримує важливі розвіддані від багатьох своїх союзників, зокрема європейських. Проте інформацію про майбутні балістичні атаки у своєму розпорядженні мають лише США.

"Лише США мають ці унікальні дані і вони повідомляють нас, коли Росія використає балістичні ракети. Ми не отримували дані про балістичні атаки протягом трьох діб", - заявив президент України.

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Він додав, що нарешті процес обміну розвідданими зі США, зокрема й щодо російських балістичних атак, було відновлено.

"Ми дуже вдячні за це... Тепер це працює", - наголосив Зеленський.

Президент України сподівається, що очільник Білого дому все одно залишиться на боці України, або ж принаймні займе нейтральну позицію.

Обмін розвідданими з США

Раніше УНІАН повідомляв, що радник Офісу президента України Сергій Лещенко зазначив, що зупинка обміну розвідданими з США тривала не один день. Зокрема, Лещенко додав, що спочатку по Києву прилетіли п’ять балістичних ракет без завчасного попередження від партнерів. Наступного вечора ситуація повторилася. Однак, він додав, що після цього вже наступного ранку її відновили. За словами радника ОП, це вже не перший випадок, коли США припиняють ділитися з Україною розвідувальною інформацією.

Також ми писали, що капітан 3-го рангу запасу, який раніше проходив службу у військовій розвідці України, зазначив, що без сучасній війні під час завдавання далекобійних ударів без розвідувальних даних просто не обійтися. Проте, на його думку, для атак по об'єктах в тимчасово окупованому Криму може вистачити й власної розвідувальної інформації, а також розвідувальних даних від інших союзників, крім США. За його словами, цьому сприяє, як те, що Кримський півострів - це українська територія, так і його близькість до контрольованої владою України території.

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