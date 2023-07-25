Внаслідок атаки загинули три особи, серед них – дві дитини.

Кількість жертв обстрілу Костянтинівки Донецької області касетними боєприпасами зросла. У лікарні померла дівчинка 2011 року народження.

"Таким чином, внаслідок обстрілу касетними снарядами загинули 3 людини, у тому числі 2 дитини; 6 людей поранено", – повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він нагадав, що трагедія сталася вчора, 24 липня. Касетний боєприпас, яким росіяни вдарили по місту з РСЗВ "Смерч", розірвався над водоймою, біля якої були люди.

Відео дня

"Станом на 19:25 сьогодні (25 липня) було 9 постраждалих осіб, дві особи загинуло. Але надійшло, на жаль, жахливе повідомлення про те, що дівчинка 2011 року сьогодні після проведених операцій і всіх реанімаційних заходів померла. Загинуло три особи, з них дві дитини. Хлопчик безпосередньо на місці вчора 10-річний, 2011 року народження дівчинка померла годину тому, і чоловік, 28 років, також вчора на місці загинув", – уточнив він.

Водночас Кириленко зауважив, що загрози життю інших постраждалих немає. Проте стан матері загиблого хлопчика погіршився, тому її евакуювали до сусідньої області, де їй надається вся необхідна допомога.

"Це чергове підтвердження просто нелюдських вчинків і злочинів окупанта. Не маючи успіхів на фронті, ворог застосовує саме касетні боєприпаси проти цивільного населення. І це є черговим підтвердженням того, що цивільному населенню, батькам із дітьми необхідно евакуюватися", – наголосив очільник ОВА.

Обстріл Костянтинівки: основне

Ввечері в понеділок, 24 липня, російські окупанти вдарили по Костянтинівці Донецької області. Ворог гатив з РСЗВ "Смерч" касетними снарядами. Ворожа атака сталася близько 19:10. У повідомленні ОВА йшлося про сімохпоранених та одну загиблу дитину.

Згодом у поліції уточнили, що від отриманих поранень загинув 10-річний хлопчик. Серед поранених було ще четверо дітей. 5-річна дівчинка, 12-річний хлопчик і дві сестри 11 та 12 років. Зазначалося, що старша з сестер зазнала найважчих поранень.

Вас також можуть зацікавити новини: