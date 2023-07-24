Окупанти вгатили по берегу місцевої водойми з РСЗВ "Смерч".

Увечері в понеділок, 24 липня, росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині касетними снарядами. Внаслідок удару одна дитина загинула, також є поранені, серед яких ще троє дітей.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "Щонайменше семеро цивільних зазнали поранень в результаті обстрілу Костянтинівки. Серед поранених - четверо дітей: 5-ти, 11-ти та 12-річні дівчатка і 11-річний хлопчик. Одна дитина у важкому стані", – заявив він.

Згодом Кириленко оновив інформацію, додавши, що важко поранену дитину врятувати не вдалося. Голова ОВА зазначив, що ворог поцілив по зоні відпочинку.

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"Близько 19-ї години рашисти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Гатили РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами – саме тією зброєю, яка застосовується для "знищення живої сили противника", – написав він.

Кириленко наголосив, що росіяни вкотре доводять, що воюють із цивільними, і у своєму бажанні вбивати не зупиняються ні перед чим.

"Вкотре звертаюся до батьків: дітям у зоні бойових дій не місце! Подбайте про них – евакуюйтеся. Усе необхідне для цього надаємо", – закликав глава Донецької ОВА.

Обстріли Донеччини

Російські загарбники постійно обстрілюють мирні міста на Донеччині, що призводить до жертв серед цивільних мешканців. Так, 16 липня внаслідок обстрілів міста Часів Яр та села Олександро-Шультине загинуло двоє людей.

10 липня повідомлялося про двох загиблих внаслідок удару по Авдіївці та смт Гостре Донецької області. Ще троє людей дістали поранень.

27 червня росіяни вдарили ракетою "Іскандер" по ресторану в Краматорську. Внаслідок атаки загинули 12 людей, серед яких і діти. Десятки людей отримали поранення.

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