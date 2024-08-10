Військова підтримка партнерів має допомогти Україні захистити міста, населення та інфраструктуру.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на жорстокий удар російських окупантів по супермаркету у Костянтинівці.

"Росія знову обстріляла мирних українців, атакувавши жвавий торговий центр у Костянтинівці Донецької області. Ми підтримуємо притягнення Росії до відповідальності за цей та інші військові злочини", - написав він у соцмережі Х.

Дипломат додав, що Україна зараз потребує більшої військової підтримки, аби захистити свої міста, цивільне населення та інфраструктуру.

Відео дня

Удар росіян по супермаркету у Костянтинівці – що відомо

Учора, 9 серпня, росіяни завдали терористичного удару по супермаркету у Костянтинівці Донецької області. Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу склала 14 осіб, поранено – 43 людини. За попередньою інформацією, ворог вдарив ракетою Х-38.

Сьогодні, 10 серпня, в Офісі генерального прокурора України повідомили, що серед загиблих після удару Росії по супермаркету в Костянтинівці Донецької області 9 серпня ідентифікували двох дітей.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що російський удар по супермаркету у Костянтинівці є черговим нагадуванням про те, чому партнери повинні підтримувати Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: