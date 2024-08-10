За словами голови Донецької ОВА, тіла загиблих дуже обгоріли і точно це встановить експертиза.

Внаслідок російського удару по супермаркету в Костянтинівці серед загиблих імовірно, є троє дітей, проте через сильні пошкодження тіл точно це встановить тільки експертиза. Про це в етері телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, cтаном на 19:00 рятувальну операцію було призупинено у зв’язку з безпековою складовою.

"На цей час відомо про 14 загиблих та 43 людини, які отримали поранення. Одна поранена людина перебуває у важкому стані, ми її відправили до міста Дніпро, всі решта знаходиться у нас в області та отримують кваліфіковану медичну допомогу", - інформував Філашкін.

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Голова Донецької ОВА розповів, що серед загиблих від російського удару по Костянтинівці можуть бути діти.

"Нажаль, серед 14 загиблих імовірно, є три загиблі дитини. Впізнати зараз немає можливості, тому що дуже тіла обгоріли. На місці працюють експертні служби, судмедекспертні", - акцентував Філашкін.

Він додав, що питання в опізнанні тіл.

"Дуже маленькі тіла. Це може бути як жінка, так і дитина. Нажаль, є попередня інформація, що в "Екомаркеті" знаходились батько з дітьми і матуся з дітьми. Тобто, дорослих людей вдалось ідентифікували, а маленькі тіла не розуміємо, це жінка маленька чи дитина. Тільки після заключення кримінальної лабораторії та судмедексперта ми будемо розуміти", - підкреслив Філашкін.

За словами голови Донецької ОВА, від завтрашнього ранку пошукові роботи продовжаться.

Удар РФ по Костянтинівці 9 серпня - деталі

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня російські окупанти обстріляли Костянтинівку в Донецькій області, влучивши в супермаркет. В мережі писали, що мова йде про "Екомаркет".

За попередньою інформацією ворог вдарив ракетою Х-38.

За повідомленням Офісу Генерального прокурора розпочато розслідування за фактом воєнного злочину РФ. Внаслідок російського обстрілу Костянтинівки вже відомо про щонайменше 14 загиблих і 43 поранених людей.

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