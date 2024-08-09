За словами політика, союзники України повинні тримати російську агресію якомога далі.

Російський удар по супермаркету у Костянтинівці є черговим нагадуванням про те, чому партнери повинні підтримувати Україну. Про це написав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у своєму X.

Політик оприлюднив фрагмент відео з місця атаки та зазначив, що внаслідок удару загинуло щонайменше десять людей.

"Ще одна жахлива російська атака на торговий центр в Україні, цього разу загинуло щонайменше 10 людей. Щодня Росія нагадує нам, чому ми повинні продовжувати військову підтримку України. І чому заради нашої безпеки ми повинні тримати російську агресію подалі", - зазначив Брекельманс. Відео дня

Удар по Костянтинівці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти 9 серпня завдали удару по супермаркеті у Костянтинівці. Наразі відомо про 14 загиблих та 43 поранених.

За попередньою інформацією, армія РФ вдарила ракетою Х-38. Під час атаки поруч перебувало багато людей. Пізніше керівник поліції Донеччини Руслан Осипенко повідомив, що на місці удару працює криміналістична лабораторія.

Водночас генпрокурор Андрій Костін заявив, що такий удар є терором і варварством, жодна ситуація на фронті не може бути виправданням для вбивств цивільних.

"Вже розпочато розслідування за фактом воєнного злочину. Країна-терорист має бути і буде покарана за все скоєне", - запевнив він.

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