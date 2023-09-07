Загарбники "поставили" новий проліт шляхопроводу та продовжують ремонт.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що потрібно зробити росіянам, щоб захистити на 100% Керченській міст від атак. За його словами, противник зараз намагається перекрити боновими загородженнями та заслоном із прикордонних кораблів найбільш небезпечну, на їх думку, ділянку.

"Але міст цей досить великий – довжина 19 км. Крім того, перекрити повністю підходи до мосту вони не можуть, тому що тоді вони мають перетворити море на озеро. Відповідно, їм це самим не вигідно, бо як вони тоді продовжуватимуть логістичне сполучення з іншими окупованими портами - Бердянськом та Маріуполем", - сказав Плетенчук під час брифінгу.

Він пояснив, що ці українські порти загарбники використовують у своїх інтересах. Зокрема, для логістичних цілей - для забезпечення свого угрупування, та для продовження грабунку тимчасово окупованих територій Запоріжжя та Донеччини. Як уточнив Плетенчук, російські окупанти вивозять наразі зараз залишки вкраденого збіжжя та метал.

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Також речник прокоментував ситуацію про стан мосту, який було пошкоджено дронами. Він підтвердив, що російські окупанти встановили новий проліт на незаконно побудованому Кримському мості замість "шматка", який було пошкодженого 17 липня.

"Там ремонтні роботи тривають. Чи вдалося їм відновлено рух по обох частинах автомобільному мосту, поки невідомо", - сказав Плетенчук.

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17 липня незаконно побудований Керченській міст було суттєво пошкоджено під атаки морськими дронами. Зокрема, з ладу вийшов проліт. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповідав, що окупанти в кілька разів посилили заходи з охорони цього об’єкту.

За його словами, з північної та південної частин мосту загарбники виставляють понад 10 одиниць плавзасобів одночасно - 5-6 катерів та 5-6 кораблів. Іноді туди долучають військових, наприклад, сторожовий корабель "Питлівий".

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