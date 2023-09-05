Стало відомо, яке прикриття виставляють загарбники після влучань по шляхопроводу.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" розповів, як загарбники намагаються захистити Кримський міст, який побудували незаконно під час тимчасової окупації Криму.

За його словами, після того, як себе показали в роботі українські морські дрони, поведінка загарбників у Чорному морі змінилася.

"Зокрема, це вплинуло на оборону незаконної забудови - так званого Керченського мосту. Посилено в кілька разів заходи з охорони цього об’єкту. Якщо раніше ми там спостерігали до трьох одиниць прикордонників (плавзасоби, - УНІАН), тобто морської охорони ФСБ. Зараз менше десяти не буває, в принципі", - розповів Плетенчук.

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За його словами, з північної та південної частин мосту загарбники виставляють понад 10 одиниць плавзасобів одночасно - 5-6 катерів та 5-6 кораблів. Іноді туди долучають військових, наприклад, сторожовий корабель "Питлівий".

"Також вони припинили користуватися великими десантними кораблями у якості поромів - припинили перевезення такими кораблями цивільних. Тому що великий десантний корабель - це велика мішень і вони це чудово розуміють", - наголосив Плетенчук.

Удари по Кримському мосту - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ неодноразово завдавали ударів по Керченському мосту, щоб попередити постачання зброї та живої сили противника на територію України.

На День незалежності України стало відомо, що в складі ВМС ЗСУ створили бригаду морських дронів. Зокрема, 24 серпня в Києві бойовий прапор отримала 385-та окрема бригада морських безпілотних комплексів спеціального призначення Військово-морських сил ЗСУ.

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