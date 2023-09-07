Дмитро Плетенчук зазначив, що немає такого паркану, який не можна подолати.

Російські окупанти посилили "охорону" Кримського мосту. Для цих цілей залучили шість катерів та п'ять кораблів прикордонної служби Федеральної Служби безпеки Російської Федерації.

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, росіяни намагаються дуже щільно прикрити міст з півдня.

"На півночі теж є, але концентрація найбільша з півдня, де вони очікують атак. Також вони (росіяни – УНІАН) будують систему загороджень - в першу чергу бонові загородження", - зазначив Плетенчук в ефірі телемарафону.

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При цьому він підкреслив, що "немає таких парканів, які ми не подолаємо".

Удари по Кримському мосту - останні новини

Незаконна будова, яка з'єднує російську територію з тимчасово окупованим українським півостровом Крим, так званий Кримський міст, який використовується для військової логістики, неодноразово ставав законною метою для ударів української армії. За інформацією розвідки Великобританії, після серії ударів по мосту росіяни намагаються захистити споруду різними методами.

Раніше російська влада заявила про нібито знищення трьох морських дронів, які нібито атакували Кримський міст. В Україні зазначили, що це один із способів виправдовуватися за те, чому у РФ немає можливості використовувати міст повною мірою.

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