Тих, хто знаходиться на мосту, просять "зберігати спокій". Щодо причини зупинки руху автотранспорту на даний момент інформації немає.

Рух автомобільного транспорту через незаконно збудований російськими оккупантами Кримський міст зупинено.

Як повідомляють РосЗМІ, жителів окупованого Криму просять "зберігати спокій". Щодо причини зупинки руху автотранспорту на даний момент інформації немає.

"Тих, хто знаходиться на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і виконувати вказівки співробітників транспортної безпеки", — йдеться в повідомленні.

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Вибухи на Кримським мосту

12 серпня 2023 року на Кримському мосту пролунали кілька вибухів. Рух автотранспорту по Кримському мосту було перекрито. Утворилася велика черга автомобілів.

В РФ заявили про спробу атаки ракетами Кримського мосту, які нібито були збиті. Йшлося про боєголовки С-200.

13 серпня 2023 року представник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував задимлення в районі Кримського мосту у Керченській протоці.

Він оцінив, як штучне задимлення в районі Кримського мосту може допомогти окупантам врятуватися від ракетних ударів, а також додав, що не просто так перекривають рух по Кримському мосту. Однак про атаки на окупований Крим українські військові говорять стримано.

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