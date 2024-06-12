Російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати протиповітряну оборону, зазначив президент.

Вдень російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу, кількість загиблих та поранених досягла майже трьох десятків людей.

Так, президент України Володимир Зеленський спершу повідомив у Telegram про 6 загиблих і 11 поранених.

"Ракетний удар росіян по Кривому Рогу. На цей момент 11 поранених людей і 6 загиблих. Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби", - відзначив Зеленський.

Оновлено 18.10. Згодом у МВС повідомили, що кількість загиблих та поранених зросла.

"Кількість загиблих зросла до 8 осіб. Постраждала щонайменше 21 людина, серед травмованих – двоє дітей. Ще 4 осіб вважаються зниклими безвісти", - йдеться у повідомленні.

Як відзначив глава держави, щодня й щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО.

На його переконання, сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, українських міст і позицій. "І ми максимально потребуємо їх", - додав президент.

Ракетний терор Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, росіяни нанесли ракетний удар по Кривому Рогу, в результаті чого є постраждалі. Близько 15:45 Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Сьогодні вночі росіяни завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети повітряного і наземного базування, а також ударні БпЛА. Однією з основних цілей ракетної атаки ворога стала українська столиця.

Вранці Повітряні сили повідомили, що усього було запущено окупантами 30 засобів повітряного нападу. Нашими силами ППО збито 29 повітряних цілей: 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 4 крилаті ракет Х-101/Х-555; 24 ударних БпЛА типу "Shahed". Не вдалося збити 1 балістичну ракета "Іскандер-М", яку випустили із ТОТ Криму.

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