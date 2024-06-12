Вдень російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу, кількість загиблих та поранених досягла майже трьох десятків людей.
Так, президент України Володимир Зеленський спершу повідомив у Telegram про 6 загиблих і 11 поранених.
"Ракетний удар росіян по Кривому Рогу. На цей момент 11 поранених людей і 6 загиблих. Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби", - відзначив Зеленський.
Оновлено 18.10. Згодом у МВС повідомили, що кількість загиблих та поранених зросла.
"Кількість загиблих зросла до 8 осіб. Постраждала щонайменше 21 людина, серед травмованих – двоє дітей. Ще 4 осіб вважаються зниклими безвісти", - йдеться у повідомленні.
Як відзначив глава держави, щодня й щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО.
На його переконання, сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, українських міст і позицій. "І ми максимально потребуємо їх", - додав президент.
Ракетний терор Росії - що відомо
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, росіяни нанесли ракетний удар по Кривому Рогу, в результаті чого є постраждалі. Близько 15:45 Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
Сьогодні вночі росіяни завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети повітряного і наземного базування, а також ударні БпЛА. Однією з основних цілей ракетної атаки ворога стала українська столиця.
Вранці Повітряні сили повідомили, що усього було запущено окупантами 30 засобів повітряного нападу. Нашими силами ППО збито 29 повітряних цілей: 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 4 крилаті ракет Х-101/Х-555; 24 ударних БпЛА типу "Shahed". Не вдалося збити 1 балістичну ракета "Іскандер-М", яку випустили із ТОТ Криму.