За словами експерта, Феодосійська бухта вважається такою, що не замерзає, тому там свого часу був розгорнутий нафтовий термінал.

Удар по нафтовому терміналу у Феодосії та вибухи в районі аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму є вкрай важливими в контексті війни Росії проти України. Про це у коментарі 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

Він зазначив, що у Криму є два нафтові термінали - у Феодосії та Севастополі. При цьому Феодосійська бухта вважається такою, що не замерзає, тому там свого часу був розгорнутий нафтовий термінал, аби забезпечувати півострів нафтою та продуктами її перероблення:

"Тому це була одна з основних цілей".

За словами експерта, удар по терміналу в Феодосії є необхідним заходом, оскільки інакше ніяк не можна знизити потік нафтопродуктів у Криму. Водночас важливо знищувати всі російські нафтові термінали - в тому числі і Новоросійський.

Світан також підкреслив, що військовий аеродром "Саки" у Новофедорівці, де вночі 7 жовтня прогриміли вибухи, росіяни вже кілька разів відновлювали після ударів Сил оборони України. Він є великим складом боєприпасів - зокрема, на об'єкті розташовані доволі серйозний командний пункт і система зв'язку. За словами військового, зліт російських літаків з аеродрому "Бельбек" відбувався за протоколом безпеки - ворог підіймав авіацію, зрозумівши, що на захід Криму прямували безпілотники.

"Вони підіймають авіацію, щоб перечекати у повітрі удари або принаймні піти, бо розуміють: якщо накриють аеродром – то літакам мало не здасться", – резюмував Світан.

Удар по нафтобазі у Феодосії

Генштаб ЗСУ підтвердив знищення найбільшого нафтового терміналу окупантів у Криму. Завдання було виконане підрозділами ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

В Генштабі додали. що цей термінал використовувалися, зокрема, і для забезпечення потреб окупаційної армії.

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