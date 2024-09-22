За словами військового, сучасна війна вносить корективи в озброєння на військових кораблях.

У ВМС ЗСУ вважають, що Україна в ніякому разі не може відмовитися він Криму на користь РФ, тому що через присутність на півострові російських військових у небезпеці залишатиметься весь Азово-Чорноморський регіон. Відповідну заяву зробив речник ВМС Дмитро Плетенчук, який також розповів, про ситуацію у морській акваторії.

"В Чорному морі - підводний човен, який, скоріш за все, виконує завдання з охорони базування російських кораблів у Новоросійську, Азов залишається "мертвою зоною" для російських військових кораблів – там взагалі їхню присутність ми не спостерігаємо. Так, звісно, працює російська авіація, виконує завдання з патрулювання узбережжя, протидиверсійної боротьби… Можна сказати, що ситуація залишається стабільною", - сказав Плетенчук в етері "Еспресо".

Він уточнив, що Силам оборони відомо: субмарина ворога у Чорному морі виконує в конкретному районі завдання, але, "звісно відстежувати такі одиниці", як підводний човен набагато складніше. При цьому у країн НАТО є певне обладнання для виявлення підводних човнів.

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Плетенчук також додав, що Росія максимально намагається захистити тимчасово окупований Крим, концентрує на ньому увагу та, відповідно, засоби захисту саме на цьому напрямку. На думку речника, це вчергове підкреслює, наскільки півострів для них є важливим, навіть сакральним. За словами Плетенчука, слідуючи своїй "імперській логіці", росіяни намагаються захистити "символи своїх імперських надбань" краще, ніж власні території. Зокрема, ситуація на Курщині, частину якої зараз контролюють ЗСУ, підтверджує, що у росіян на другий план навіть відходить власна країна.

"Така сама ситуація з флотом, який там не те, що у пастці, але фактично заблокований на базі. Й логічно було б його вивести звідти для збереження. Але ні – вони будуть повторювати свої помилки, які, мабуть, вже стали традицією. Це, по-перше, покинути Крим та, по-друге, - власний флот втратити. Це ми бачили вже у 19 сторіччі, під час Другої світової війни та вони свої імперські комплекси продовжують реалізовувати…", - сказав речник.

Представник ВМС заголосив, що неможливо відокремлювати Крим від іншої території України: поки на півострові залишатимуться будь-які військові сили РФ, весь Азово-Чорноморський регіон перебуває у небезпеці. Плетенчук пояснив: Крим може відрізнятися від певних українських територій за своїм статусом стратегічним та тактичним, але у будь-якому разі це – територія України.

Вплив війни на флот

Плетенчук також розповів, чи вносить корективи сучасна війна у застосування якогось типу кораблів, зокрема після потоплення гордості РФ – флагмана Чорноморського флоту Росії "Москва".

"Насправді, це – просто черговий виклик, чергова подія, яка змушує в майбутньому враховувати цей тип загроз, який став новим під час цієї війни. Так – це новий виклик, звісно, що флот нікуди не подінеться, але всі ці моменти будуть враховуватися надалі. Ми, наприклад, зі свого боку, під час будівництва наших нових корветів цей досвід врахували. Й саме тому було внесене дуже багато змін до корветів, які стають на озброєння ВМС ЗСУ як раз з метою протидронової боротьби", - сказав Плетенчук.

Він уточнив, зазначені корективи внесені з урахуванням у ворога як надводних дронів, так й інших видів ударних безпілотників.

"Було переоснащене систему озброєння на наших корветах – від серійного проєкту він дуже відрізняється, не враховуючи те, що кількість систем озброєння було збільшене на 50%. І все це є якраз реакцією на сучасні загрози… Звісно що кораблі побудовані за часів СРСР такі як, наприклад, великі десантні кораблі 775 проєкту, вони банально не були розраховані на такі шляхи атаки, на те, що швидкісна ціль може наблизитися і маневрувати просто у тебе під бортом…", - сказав речник.

Він розповів, що окупанти намагалися реагувати на атаки українських дронів, відбиватися ручним озброєнням, але це в результаті не мало ніякого успіху.

Плетенчук також припустив, що вдале ураження у РФ складів з боєприпасами позитивне позначиться на подіях у морській акваторії, тому що знищення систем озброєння, боєприпасів має вплинути на перебіг бойових дій на лінії бойового зіткнення.

Окупований Крим

Нагадаємо, на київському "кримському форумі" глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував ідею передати під мандат ООН тимчасово окупований росіянами Крим, щоб провести там "чесний референдум". За його словами, український півострів є символічно важливим для правителя РФ Володимира Путіна, а також стратегічно важливим для України. Тому, на його думку, Київ та Москва не зможуть домовитися про мир без демілітаризації Криму.

Згодом Сікорський заявив, що Польща ​​підтримує територіальну цілісність України й не ставить під сумнів українську приналежність Криму.

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