Завдання виконане підрозділами ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника в тимчасово окупованій Феодосії.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ. "В районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали. що цей термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії.

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"Завдання виконано підрозділами ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України", - деталізували у Генштабі.

Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають. "Далі буде", - пообіцяли в Генштабі.

Атака дронів на Крим

Сьогодні рано-вранці з'явилася інформація про те, що в тимчасово окупованій Феодосії попередньо після атаки БПЛА спалахнула нафтобаза. Як написали російські ТГ-канали, перед пожежею місцеві чули вибухи.

Як повідомила Astra, нафтобаза, що горить, - АТ "Морський нафтовий термінал". Він є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Всього на півострові два такі термінали, другий розташований у Севастополі.

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