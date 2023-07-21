Окупанти запевняють, що невідомі дрони були "нейтралізовані" поблизу аеродрому.

Безпілотники атакували військовий аеродром у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє видання "База", вдень 20 липня три безпілотники літакового типу одночасно намагалися атакувати військовий об'єкт у селищі Гвардійське, але були "нейтралізовані".

Зазначається, що невідомі дрони вдалося перехопити поблизу аеродрому: два були збиті силами ППО, ще один приземлили засобами радіоелектронної боротьби. Постраждалих немає.

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Як раніше повідомляв УНІАН, експерт Роман Світан вважає, що вибухи у Криму в останні дні є підтвердженням висловів Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо визволення півострова. За словами Світана, українські безпілотники давно шукали шляхи до окупаційних військ західніше Керчі. Він також нагадав про удар по Кримському мосту і атаку по об'єктах ЗС РФ на півострові. На думку Світана, це свідчить про "формування поля бою" для звільнення Криму.

Також відомо, що керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявляв, що у результаті удару, завданого безпілотником, на північному заході півострова пошкоджено "адміністративні будівлі". Він стверджує, що під час цієї атаки нібито "загинула" дівчинка-підліток. Відомо також, російські військові дуже часто умисно атакують ударними дронами та ракетами саме мирні населені пункти.

Раніше колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес заявляв, що в України є шанс прорвати російські позиції і досягти АРК до кінця літа.

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