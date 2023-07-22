І склади, і нафтобаза у Октябрському знищені.

Ураження по військових складах РФ та нафтобазі в Октябрському у Красногвардійському районі тимчасово окупованого Криму нанесли сили оборони України.

"Сили оборони України знищили нафтобазу та склади армії РФ у тимчасово окупованому Октябрському (Красногвардійський район АР Криму). Слава Збройним силам України!", - повідомляє у Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Також Управління поширило відео ураження складів та нафтобази росіян в Октябрському.

Вибухи у Криму - що відомо

Як повідомляв УНІАН, зранку у соцмережах мешканці окупованого Криму поширили відео зі стовпом чорного диму та звуків вибухів на низці об’єктів. Радник глави окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова Олег Крючков обурився тим, що в мережі з'явилися відео з "об'єктів інфраструктури", які, за його словами, "атакував ворог". Аксьонов же заявив, що об'єкти Красногвардійського району атакували безпілотники.

Місцеві телеграм-канали повідомляли про пожежу на нафтобазі, атаку на об'єкти в селищі Октябрьское.

Згодом Аксьонов підтвердив, що у Червоногвардійському районі внаслідок атаки БПЛА сталася детонація на складі боєприпасів, через що оголосив евакуацію в радіусі 5 кілометрів від місця НП. Також вирішено призупинити рух Кримської залізниці.

Два дні тому невідомі безпілотники вже атакували військовий аеродром в Криму, однак тоді окупанти стверджували, що БПЛА вдалось перехопити.

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