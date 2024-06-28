Серед поранених є дитина. Її стан оцінюється як важкий.

Внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами селища Нью-Йорк Донецької області загинули четверо цивільних, а ще троє, зокрема 8-річна дівчинка, зазнали поранень.

Як повідомляє у Telegram-каналі Офіс генерального прокурора, за даними слідства, сьогодні, 28 червня, російські окупаційні війська вкотре завдали бомбових ударів по Торецькій територіальній громаді. Застосувавши, попередньо, "КАБ-250", ворог обстріляв селище Нью-Йорк.

"Один зі снарядів влучив по багатоквартирній забудові - внаслідок руйнування під’їзду 5-поверхового будинку загинули четверо цивільних", - йдеться у повідомленні.

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Тілесних ушкоджень зазнали 39-річна жінка та її 8-річна донька. З мінно-вибуховими травмами, забоями та контузіями їх було доставлено до медичного закладу. Стан дитини оцінюється як важкий.

Крім того, було поранено чоловіка у приватному секторі. Остаточна кількість постраждалих ще встановлюється.

"В результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено приватні домогосподарства, багатоквартирні будинки", - додали у ОГП.

Так, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Удари окупантів по Україні

17 червня російські окупанти вдарили по Полтавській області. Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що внаслідок ворожого удару було пошкоджено кілька багатоповерхівок.

Він заявив про 12 постраждалих, серед яких - двоє дітей. Трьох людей госпіталізували. Крім того, Пронін повідомив, що в лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Миргородський район попереднього тижня.

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