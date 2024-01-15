На місці працюють медики та рятувальники.

Ввечері у понеділок, 15 січня, російські загарбницькі війська атакували авіаційними бомбами та ракетою селище Нью-Йорк в Донецькій області.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі. За його словами, російські окупанти скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у триповерховий будинок.

Внаслідок удару обвалився під'їзд будинку, під завалами опинилися п'ятеро людей. Зараз на місці працюють представники влади, рятувальники та поліцейські. Відомо, що ще троє людей отримали поранення.

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"Це чергова цинічна атака росіян по цивільному населенню. Її точні наслідки будуть відомі пізніше", - додав Філашкін, опублікувавши фотографії наслідків російського удару.

Війна в Україні: останні новини

Раніше спікер Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив, що війська РФ хочуть захопити Новомихайлівку Донецької області.

Офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов каже, що зараз загарбники накопичують резерви в окупованих Донецьку та Макіївці, готуючись до нового штурму на Авдіївському напрямку.

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