Ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.

Російські окупанти сьогодні вдарили по Полтавській області, є постраждалі. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"За попередньою інформацією, ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди. Інформація уточнюється", – написав Пронін у своєму Telegram-каналі.

Незадовго до цього Повітряні сили України повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Згодом також з'явилася інформація про запуск ракети у бік Миргорода Полтавської області. Після чого місцеві пабліки повідомили про звуки вибухів.

Відео дня

Російсько-українська війна: останні новини

За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, російські окупанти наразі намагаються захопити якомога більше територій до моменту масового надходження до України західного озброєння та F-16.

Натомість речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що Сили оборони України здійснюють свої контратакувальні дії та займають ворожі вогневі позиції.

У ніч на 17 червня дрони-камікадзе Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували військові обʼєкти у трьох регіонах РФ. За даними джерел УНІАН, йдеться про обʼєкти у Білгородській, Воронезькій та Липецькій областях.

Вас також можуть зацікавити новини: