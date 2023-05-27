Українським захисникам вдалося знищити систему відеоспостереження "Муром" та два "Shahed-131/136", які атакували Миколаївщину.

На півдні ЗСУ досягли чергових успіхів.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", наразі ворог продовжує повітряну розвідку, але підрозділи Сил оборони влучно збивають безпілотних шпигунів. Такий "Орлан-10" знищено в районі Давидового Броду на Херсонщині.

Крім того, знищено п’ять броньованих автівок та комплекс відеоспостереження "Муром -М", який добряче допомагав загарбникам слідкувати за українськими бійцями та цивільними.

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"Втрати противника склали 35 рашистів", - повідомили у командуванні.

Також зазначається, що вночі ворог намагався атакувати Миколаївщину двома дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136", але обидва було знищено силами протиповітряної оборони.

За даними командування, наразі в Чорному та Азовському морях ворог російських ракетоносіїв на чергуванні немає – їх заведено в пункти базування.

Успішне полювання ЗСУ

Нагадаємо, українські військові дуже швидко вчяться протистояти противнику, зокрема, "вибивати" коштовну техніку, яка шкодить ЗСУ. Наприклад, дороговартісний комплекс для автономного відеотепловізійного спостереження "Муром-М". Його обладнання дозволяє розгледіти людину за 10 км, а у темряві він бачить за 8 км техніку та людину - за 4 км.

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