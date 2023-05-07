Зокрема, українські воїни знищили та пошкодили майже 30 одиниць озброєння та військової техніки противника.

На Таврійському напрямку протягом минулої доби втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали понад роту.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський. Він зауважив, що ворог продовжує зосереджувати свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Протягом минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції. Успіху не мав, відійшов", - написав Тарнавський.

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Командувач додав, що застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, росіяни обстрілюють позиції українських підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії агресор використовує безпілотники.

Загалом на Таврійському напрямку протягом доби було зафіксовано 403 обстріли.

Тарнавський повідомив, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 700 вогневих завдань. Йдеться про контрбатарейну боротьбу та про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 29 одиниць озброєння та військової техніки противника", - зазначив він.

Йдеться, зокрема про три танки, дві бойові машини піхоти, три бронетранспортера, самохідний важкий міномет 2С4 "Тюльпан", РСЗВ БМ-21 "Град", дві одиниці комплексів спостереження "Муром-М", протитанковий ракетний комплекс "Штурм С", безпілотники "Supercam", "Zala", "Елерон", два БпЛА "Ланцет-3" та автомобільну техніку. Крім того, було знищено два склади боєприпасів ворога.

Війна в Україні - втрати Росії

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, українська авіація минулої доби завдала загалом 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Як уточнили в оперативному командуванні "Південь", українські літаки за добу завдали два удари в райони зосередження живої сили та техніки загарбників у Херсонській області. Російські військові втратили сім солдатів, п'ять одиниць авто-бронетехніки та реактивну систему залпового вогню "Град".

У Генштабі також додали, що загальні втрати Росії в Україні за минулу добу, 6 травня, зросли ще на 660 окупантів. Також російська загарбницька армія втратила вчора 6 танків, 10 бойових броньованих машин, 2 реактивних системи залпового вогню, 18 артилерійських систем й іншу військову техніку.

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