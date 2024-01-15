За допомогою саме цієї машини ворог спостерігав за територією України.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу прокоментувала, які наслідки може мати збиття літака А-50, зокрема це може відтермінувати майбутні атаки ворога.

"Ми фіксуємо збиття обох одиниць, це – позбавлення ворога двох одиниць авіації. При чому, не простих одиниць, а тих, де розгорталися ворожі командні пункти. Один з яких – А-50 – слугував "очима" ворога. Тому що за допомогою саме цієї машини й апаратури, яка передбачала його діяльність, ворог спостерігав за нашою територією, здійснював наведення потужних ракетних ударів", - наголосила Гуменюк.

Вона додала, що саме за допомогою А-50 противник максимально моніторив ситуацію з майбутніми цілями.

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"Тому будемо розраховувати, що такий удар буде досить суттєвим, щонайменше відтермінує майбутні ракетні ураження по території України", - сказала спікерка.

Збиття А-50 в Азовському морі

Увечері 14 січня з'явилося повідомлення, що українські військові збили російський ДРЛО А-50 – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Також стало відомо, що підбито бомбардувальник Іл-22 над Азовським морем, який, не виключно, зміг дотягнути до деякої бази.

А-50 збили одразу після того, як він заступив на чергування в районі Кирилівки. Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що влучання по двох літакам суттєво вплине на можливості ворога. За його словами, знищення таких літаків як командний А-50 створює певну буферну зону навколо України, де "російським літакам залітати не можна".

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