Триває ліквідація пожежі, яка виникла внаслідок ворожої атаки.

Ввечері у середу, 1 травня 2024 року, російські окупаційні війська завдали чергового удару по Одесі. Ворог влучив по сортувальному депо та відділенню "Нової пошти".

Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок удару оукпантів по Одесі постраждало 14 осіб. Одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Іншим постраждалим допомогу було надано на місці.

"Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. Триває ліквідація пожежі. У навколишніх будинках є вибиті вікна", – розповів він.

Відео дня

Зазначається, що правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення.

Удар по Одесі

1 травня 2024 року в Одесі пролунали потужні вибухи. Російські окупанти вдарили по місту ракетами.

Очевидці повідомляли, що в одному з районів міста зайнялася потужна пожежа. Місцева влада заявила, що є постраждалі.

Згодом стало відомо, що росіяни вдарили по сортувальному депо та відділенню "Нової пошти". У компанії наголосили, що загиблих та постраждалих серед співробітників немає.

Вас також можуть зацікавити новини: