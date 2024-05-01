Серед співробітників "Нової пошти" загиблих та постраждалих немає.

Ввечері 1 травня російські загарбники завдали удару по Одесі. Ракета поцілила в сортувальне депо та відділення "Нової пошти".

Про це повідомила прес-служба компанії. Зазначається, що серед співробітників "Нової пошти" загиблих та постраждалих немає.

"Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — буде компенсована клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами", – йдеться у повідомленні.

В компанії також додали, що посилки які були в дорозі, перенаправлені на 3 відділення "Нової пошти" в Одесі.

Удар по Одесі

Ввечері у середу, 1 травня 2024 року, в Одесі оголосили повітряну тривогу. У Силах оборони півдня повідомили про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння.

Згодом у місті пролунали потужні вибухи, здригнулися житлові будинки. В автівках на вулицях спрацювала сигналізація.

Очевидці повідомляли, що в одному з районів міста зайнялася потужна пожежа.

Невдовзі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що внаслідок ворожої атаки постраждало щонайменше 13 осіб.

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