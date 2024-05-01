За словами очевидців, в одному з районів вирує пожежа.

Ввечері у середу, 1 травня 2024 року, російська окупаційна армія знов атакувала Одесу балістичними ракетами.

Як передає кореспондент УНІАН, приблизно о 21.55 було оголошено повітряну тривогу. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до населення Одеси та Одеського району з проханням перебувати у безпечних місцях до відбою.

Водночас у Силах оборони півдня повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

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Згодом в Одесі пролунали потужні вибухи, здригнулися житлові будинки. В автівках на вулицях спрацювала сигналізація.

У соціальних мережах очевидці пишуть, що в одному з районів міста через ракетну атаку зайнялася потужна пожежа.

Оновлено 22:57: Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки є постраждалі.

"Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа", – написав він.

Удари РФ по Одесі

У ніч на 1 травня російська армія завдала удару по Одесі балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. Унаслідок влучання зазнали руйнувань адміністративні та житлові будівлі, медичний та навчальний заклади. Серед пошкоджених будівель – приміщення, де знаходиться місцеве Представництво українського омбудсмена.

До одного з медичних закладів доставлено 42-річного чоловіка, який отримав множинні поранення, перелам стегна тощо. В ОВА повідомляли, що троє людей загинуло та ще троє поранено.

У зв’язку з трагедією, що сталась через ракетні удари та призвела до загибелі людей, 2 травня у регіоні оголошено днем жалоби.

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