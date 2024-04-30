У лікарні залишається 17 поранених.

В Одесі 29 квітня внаслідок ракетної атаки РФ загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. Як підтвердили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, 44-річного чоловіка знайшли мертвим неподалік від будівлі що палала через ракетний удар, який був завданий по узбережжю Чорного моря. Йдеться за проректора з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності вказано вишу.

"Тіло було виявлено на території Палацу студентів Національного одеського юридичного університету", - додали у прес-службі.

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, в регіоні сьогодні оголошено жалобу.

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"У звʼязку з загибеллю пʼяти людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одесі, сьогодні в Одеській області оголошено день жалоби. Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких…", - наголосив посадовець.

За даними мера Одеси Геннадія Труханова, станом на сьогоднішній ранок, у лікарнях міста залишаються 17 людей, які постраждали 29 квітня внаслідок російської атаки. Серед, з них одна дитина.

Їхній стан різного ступеня тяжкості. Лікарі надають усю необхідну допомогу.

Удар по Одесі 29 квітня - деталі

Ввечері 29 квітня російська армія завдала удару по Одесі, ймовірно, балістичною ракетою з касетною бойовою частиною. Через атаку значно пошкоджено Палац студентів Національного університету "Одеська юридична академія", відомий як "Замок Гаррі Поттера". Площа пожежі будівлі склала 600 кв. метрів. Унаслідок атаки також пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Загинуло п’ятеро людей, також помер чоловік, у якого на вулиці під час ракетного удару стався серцевий напад – врятувати його не вдалося.

Було поранено десятки людей, серед яких – двоє дітей, вагітна жінка та колишній нардеп Сергій Ківалов, який є засновником та екс-ректором Одеської юридичної академії, а також президентом Міжнародного гуманітарного університету (МГУ).

Йшлося, що неподалік узбережжя вбито собаку, який гуляв разом з власницею

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