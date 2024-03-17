Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко дав доручення провести детальний аналіз існуючих інструкцій реагування екстрених служб на надзвичайні ситуації та "за необхідності внести корективи в алгоритм роботи, враховуючи оперативну обстановку". Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
За словами Клименка, він провів в Одесі оперативну нараду з керівництвом ДСНС, Нацполіції, територіальним командуванням Нацгвардії та Держприкордонслужби.
"Обговорили ситуацію із обстрілами в державі. Лише за минулу добу ворог наніс 400 ударів по 10 регіонах країни. Екстрені служби системи МВС перебувають у повній готовності до реагування на надзвичайні ситуації", - написав глава МВС.
Атака по Одесі 15 березня - останні новини
Кількість жертв удару РФ по Одесі 15 березня зросла до 21 людини. У суботу в лікарні від важкого поранення загинув ще один працівник ДСНС.
Пізніше стало відомо, що помер 39-річний водій-пожежний Віталій Алимов, який напередодні отримав важкі травми під час виконання службових обовʼязків.
Напередодні російські терористи завдали масштабний удар по Одесі. Як наслідок - 21 людина загинула, ще понад 70 були поранені.
У ЗСУ повідомили, що росіяни запустили по Одесі щонайменше дві ракети "Іскандер".
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