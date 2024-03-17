Ігор Клименко зустрівся з керівництвом ДСНС, Нацполіції, територіальним командуванням Нацгвардії та ДПСУ.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко дав доручення провести детальний аналіз існуючих інструкцій реагування екстрених служб на надзвичайні ситуації та "за необхідності внести корективи в алгоритм роботи, враховуючи оперативну обстановку". Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Клименка, він провів в Одесі оперативну нараду з керівництвом ДСНС, Нацполіції, територіальним командуванням Нацгвардії та Держприкордонслужби.

"Обговорили ситуацію із обстрілами в державі. Лише за минулу добу ворог наніс 400 ударів по 10 регіонах країни. Екстрені служби системи МВС перебувають у повній готовності до реагування на надзвичайні ситуації", - написав глава МВС.

Атака по Одесі 15 березня - останні новини

Кількість жертв удару РФ по Одесі 15 березня зросла до 21 людини. У суботу в лікарні від важкого поранення загинув ще один працівник ДСНС.

Пізніше стало відомо, що помер 39-річний водій-пожежний Віталій Алимов, який напередодні отримав важкі травми під час виконання службових обовʼязків.

Напередодні російські терористи завдали масштабний удар по Одесі. Як наслідок - 21 людина загинула, ще понад 70 були поранені.

У ЗСУ повідомили, що росіяни запустили по Одесі щонайменше дві ракети "Іскандер".

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