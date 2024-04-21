Серед поранених – двоє маленьких дітей та 80-річна жінка, два будинки зруйновані вщент.

В Одесі триває фіксація наслідків ракетного удару, який армія РФ завдала по місту надвечір 20 квітня, наразі відомо про 8 потерпілих людей, серед яких – двоє малюків. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

За його словами, в результаті вчорашньої атаки ворога по приватному сектору пошкоджено 51 будинок, два з яких - зруйновано.

"Вибито майже 300 вікон, розбито дахи. На місці працює оперативний штаб та комунальні служби", - констатує міський голова.

За його даними, 62 заяви на відновлення вікон та вхідних дверей прийнято Хаджибейською районною адміністрацією. Нині відповідна робота триває.

Водночас, за словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, серед госпіталізованих - 80-річна мешканка, в якої забійна рана голови. Також у лікарні знаходиться наймолодший постраждалий - 3-річний хлопчик, й нього – осколкові поранення. Більшість постраждалих отримали медичну допомогу та від подальшої госпіталізації відмовились.

За інформацією посадовців, загиблих внаслідок удару немає тільки тому, що мешканці кількох будинків (які зруйновані вщент) були в інших місцях.

За даними прес-служби Одеської обласної прокуратури, збройні сили РФ завдали ракетного удару по Одесі 20 квітня близько 16:30. Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 8 місцевих жителів, серед яких двоє дітей – 2021 та 2020 року народження.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ракетний удар по Одесі 20 квітня

20 квітня російські окупанти вдарили по Одесі ракетами. Російська армія з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, завдала по Одещині удари ракетами, ймовірно Х-59. Силами протиповітряної оборони знищено три ракети.

Внаслідок падіння уламків у приватному житловому секторі Одеси виникла пожежа, сталося руйнування будинків та газопроводу. Одразу повідомлялося, що один приватний житловий будинок зруйнований вщент. Було відомо про кількох поранених цивільних.

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