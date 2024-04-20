Пошкоджено чотири приватні будинки та газопровід, один житловий будинок знищено вщент.

Окупанти завдали по Одесі та області чергового удару, запустивши три ракети, які вдалося збити, але уламки впали на житловий сектор, що призвело до руйнувань, поранено дитину.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. "З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, ворог завдав ударів ракетами, ймовірно Х-59. Силами протиповітряної оборони знищено три ракети", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків збитих ракет виникла пожежа, яку, за даними військових, рятувальники вже ліквідували. Пошкоджені чотири приватні будинки та газопровід. Один приватний житловий будинок зруйновано вщент. Поранено 5 цивільних осіб, серед них - дитина, яку ушпиталили. Троє людей від госпіталізації відмовились.

Як уточнив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, руйнування та пожежа сталися у приватному секторі Одеси. "Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з 3-річною дитиною. Їх вдалося врятувати", - наголосив посадовець.

За його даними, дитину доставлено до лікарні, медики надають їй всю необхідну допомогу. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

У регіональному главку ДСНС розповіли, що зруйнований одноповерховий будинок та пошкоджені поруч розташовані.

"Знову цивільна інфраструктура, знову житлові будинки стали ціллю ворога. Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі зруйнований одноповерховий будинок та пошкоджені поруч розташовані. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили розповсюдження вогню", - розповіли в управлінні ДСНС.

Уточнюється, що троє дорослих від госпіталізації відмовились, а дитину та жінку госпіталізували.

Удари окупантів по Одещині

На світанку 20 квітня російські окупанти спрямували керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одещині. Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря. Вже зранку ворог завдав терористичний удар балістикою з тимчасово окупованого Криму по Одесі, уражений об'єкт інфраструктури.

19 квітня армія РФ атакувала регіон балістичними ракетами. Сталося пошкодження припортової інфраструктури. Постраждав чоловік - з осколковим пораненням його госпіталізовано. Ракетний удар зруйнував ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки. Атаковані два термінали в порту "Південний", які спеціалізуються на перевалці агропродукції.

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