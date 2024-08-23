Зрадник переїхав з Донеччини та багато років підтримував зв’язок з бойовиками "ДНР-ЛНР".

В Одесі затримали рієлтора, який причетний до атаки російських окупантів, яка була наймасштабнішою у місті за кількістю загиблих та поранених, – 15 березня через подвійний удар "Іскандерами" у місті загинула 21 людина та понад 70 отримали поранення. Серед жертв – поліцейські, рятувальники та працівники швидкої допомоги.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, підозрюваний займався розвідувально-підривною роботою для представників спецслужб РФ. За вказівками російських кураторів, він збирав інформацію про місця дислокації особового складу, озброєння та військової техніки Сил оборони України, а також вивчав суспільно-політичну обстановку в Одесі та області.

"Також агент фіксував наслідки ворожих ударів по обласному центру. Саме він, 15 березня цього року, передав ворогу відомості щодо результатів подвійного ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеси. Внаслідок удару загинула 21 людина, а понад 70 отримали поранення. Підозрюваний не лише спостерігав за подіями, але й обговорював деталі атаки з представником спецслужб РФ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що така інформація потрібна була окупантам для підготовки нових обстрілів регіону.

Окрім цього, за даними пресслужби, фігурант відзначився низкою публікацій та коментарів у соціальних мережах, які викликали хвилю обурення серед громадськості. У своїх висловлюваннях він неодноразово принижував національну честь та гідність українців, розпалював національну ворожнечу та ненависть, а також виправдовував збройну агресію РФ проти України, яка почалася ще у 2014 році.

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем його проживання в Одесі. Під час обшуку виявлено мобільний телефон, в якому містилось листування з російським куратором та інші докази протиправної діяльності.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому повідомлено про підозру у державній зраді, розпалюванні расової ворожнечі та ненависті, а також виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 161, ч.1 ст. 436-2 КК України).

Як уточнили УНІАН в прокуратурі, зловмисник – уродженець Донецька.

"Встановлено, що приблизно у середині квітня 2014 року, з початком активних боїв на території Луганської та Донецької областей, він виїхав з міста Горлівка Донецької області та проживав на території Харкова, Києва, надалі переїхав до Одеси. До повномасштабного вторгнення часто відвідував окуповану територію. Він, як то кажуть, аматор "русского мира", був за Новоросію. Серед бойовиків ДНР та ЛНР у нього друзі", - співробітник прокуратури.

За даними Управління СБУ в Одеській області, в Одесі зловмисник працював рієлтором, а для збирання розвідданих рієлтор "втемну" використовував зв’язки серед своїх клієнтів.

"15 березня він "звітував" російській спецслужбі про наслідки подвійного удару… Тоді окупанти атакували цивільну інфраструктуру балістичними ракетами "Іскандер-М". Коли на місце "прильоту" прибули рятувальники, співробітники Національної поліції та медики, рашисти вдарили по них другою ракетою", - розповіли у спецслужбі.

Одразу ж на місце події приїхав цей агент ФСБ, провів там дорозвідку та передав окупантам інформацію про уражені об’єкти та орієнтовну кількість загиблих і поранених.

Встановлено, що він здійснював зв'язок з російською спецслужбою через свого знайомого – учасника окупаційних угруповань РФ, який брав участь у захопленні Маріуполя та Бахмута. Цей бойовик передавав агентурну інформацію своєму братові, який входить до підрозділу ФСБ, що дислокується на тимчасово захопленій частині Донеччини.

За даними СБУ, після "зливу" інформації про подвійний удар, що був 15 березня, зрадник продовжив виконувати завдання щодо коригування ворожого вогню.

"У ході спецоперації співробітники СБУ поетапно задокументували злочини фігуранта і затримали його, коли він готувався до передачі нових розвідданих агресору", - йдеться у повідомленні.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Балістичний удар по Одесі 15 березня: що відомо

15 березня 2024 року російська окупаційна армія завдала по Одесі подвійний удар балістичними ракетами "Іскандер-М".

Відразу повідомлялося про велику кількість загиблих та поранених внаслідок удару. Вже ввечері стало відомо, що в результаті ракетного обстрілу постраждали 75 людей, ще понад 20 – загинули. Серед загиблих – рятувальники, поліцейські, співробітники швидкої допомоги.

Наприклад, загинув фельдшер Сергій Ротару, який прибув на допомогу постраждалим після першого вибуху, - у нього залишилися дружина та двоє неповнолітніх дітей.

Також жертвою другого удару став 29-річний водій-пожежник Денис Колесніков, колишній віцемер міста Сергій Тетюхін (звільнився у листопаді 2023 року та пішов служити у ЗСУ), командир батальйону "Цунамі" НПУ Олександр Гостищев тощо.

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