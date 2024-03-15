Правоохоронці фіксують наслідки ще одного підступного воєнного злочину агресора.

У центрі уваги російський ракетний удар по Одесі. У місті через сьогоднішню атаку РФ серйозно зросла кількість жертв.

За словами генерального прокурора України Андрія Костіна, вже відомо про 19 загиблих. "Росія не припиняє тероризувати Одесу. Станом на 17:00 вже відомо про 19 загиблих та 73 постраждалих внаслідок чергових ракетних атак ворога. Серед жертв та постраждалих - місцеві жителі, медики, співробітники ДСНС. Другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару", - наголосив генпрокурор.

Костін додав, що правоохоронці та прокурори наразі фіксують наслідки ще одного підступного воєнного злочину агресора. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Відео дня

Також в ОВА повідомили, що в результаті ракетного обстрілу в Одесі пошкоджені інженерні комунікації газо- та електропостачання. Без електропостачання наразі 535 абонентів. Термін відновлення - 16 березня (ранок). Без газопостачання 800 абонентів - термін відновлення - 16 березня (до кінця дня). Аварійні служби працюють на місці.

Станом на 18.20 рятувальна операція в Одесі вже була на стадії завершення, а кількість жертв та постраждалих внаслідок російської ракетної атаки знову зросла. Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На сьогоднішню хвилину, якраз звіряв перед включенням, в нас 75 потерпілих, 20 людей, на жаль, загинуло. Близько 40 людей зараз перебувають в лікарні, дев’ять-десять людей у важкому стані, зараз їх життя борються наші медики. Завтрашній день ми оголосили Днем жалоби за нашими загиблими рятувальниками, поліцейським, цивільними - за всіма, хто там загинув ", - акцентував він.

Очільник Одеської ОВА зазначив, що за декілька годин планують відновити водопостачання. "Також на сьогодні можемо сказати, що понад 500 абонентів в нас перебуває без світла і близько 800 - без газу. До завтрашнього ми все це поновимо", - підкреслив Кіпер.

Смертоносний обстріл - Одеса сьогодні у центрі уваги

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 березня, армія РФ завдала по Одесі удар щонайменше двома ракетами "Іскандер". Ракети було випущено з території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок атаки сталося руйнування 3-поверхової будівлі в рекреаційній зоні, щонайменше 10 приватних будинків зазнали пошкоджень.

Спочатку повідомлялося, що загинуло щонайменше 14 людей та майже півсотні отримали поранення. Згодом стало відомо, що загиблих вже 16, а понад 70 отримали поранення. Серед загиблих - фельдшер та рятувальник, які після першого удару прибули на допомогу постраждалим. Також загинули колишній віце-мер Одеси Сергій Тетюхін та поліцейські.

Вас також можуть зацікавити новини: