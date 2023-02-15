За допомогою до лікарів звернулися 12 постраждалих.

Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Покровську Донецької області тіло загиблого чоловіка. Ще мінімум дві людини можуть перебувати під залишками зруйнованої росіянами будівлі.

"Станом на 14:30 рятувальниками врятовано двох людей, з-під завалів вилучено тіло 1 загиблого чоловіка, за медичною допомогою звернулися 12 поранених осіб. Ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами", - йдеться в повідомленні ДСНС України.

На місці події розгорнуто штаб проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт. Працює психолог ДСНС. Крім того, місцева влада розгорнула оперативний штаб допомоги постраждалим.

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Удар по житловому будинку в Поскровську - що відомо

Російські окупанти у середу, 15 лютого, вдарили по Покровську в Донецькій області. Снаряди росіян плучили в житлову багатоповерхівку, що призвело до серйозних руйнувань верхніх поверхів. На момент атаки в будинку знаходилися люди.

Зазначається, що одного громадянина через надважкі травми доправили до Дніпра санавіацією, а іншим надають медичну допомогу місцеві лікарі.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

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