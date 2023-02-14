Це була 14-та за рахунком ракетна атака на українську енергетику.

Російські війська під час останньої ракетної атаки обстріляли шість енергооб'єктів та сім високовольтних підстанцій магістральних мереж в Україні.

"Сьогодні Росія намагається зробити умови життя в Україні нестерпними. 14 ракетних атак на українську енергетику. Остання атака на енергосистему – 10 лютого – тривала понад добу. Ракетами та дронами було обстріляно шість енергооб’єктів та сім високовольтних підстанцій магістральних мереж", - під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також голова уряду зазначив, що завдяки професійній роботі енергетиків після такого масованого удару вдалося оперативно заживити споживачів за резервними схемами, і вже третю добу поспіль ліміти споживання до областей не доводяться.

"На сьогодні незначні мережеві обмеження діють лише в Одесі та прилеглих районах, частині Херсонської та Харківської областей", - сказав він.

Атака Росії 10 лютого - новини

Як повідомляв УНІАН, вночі та вранці 10 лютого Росія атакувала територію України безпілотниками типу Shahed і крилатими ракетами.

За інформацією головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, з 21:50 9 лютого до 12: 00 10 лютого Росія здійснила 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу з-300. Українські захисники знищили 61 крилату ракету ворога з 71 і 5 дронів-камікадзе з 7, які застосували окупанти.