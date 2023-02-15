Рятувальники розбирають завали, під якими досі можуть знаходитися люди.

Російські загарбники обстріляли багатоквартирний будинок у місті Покровськ Донецької області. 12 цивільних осіб отримали поранення. Про це повідомляє в Telegram Офіс генерального прокурора України.

"За даними слідства, сьогодні зранку війська РФ здійснили обстріл міста Покровськ. Снаряди окупантів влучили у багатоквартирний будинок, в результаті чого майже повністю зруйновано верхні поверхи. Поранення отримали дванадцять мирних жителів", – йдеться у повідомленні.

Одного громадянина через надважкі травми відправлено до Дніпра санавіацією, іншим надається медична допомога в місцевій лікарні.

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Наразі тривають рятувальні роботи, оскільки під завалами ще можуть знаходитись люди.

На місці працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни – ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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