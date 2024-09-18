Після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація, дізналися журналісти.

Цієї ночі дрони Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій знищили великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ в населеному пункті Торопець Тверської області.

Про це УНІАН повідомило джерело в спецслужбі. На складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

Після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація. Місцеві в пабліках запитували одне одного, чи це часом не ядерна бомба до них прилетіла. Зараз "бавовна" палає на ділянці шириною 6 кілометрів. Місцева влада оголосила евакуацію населення.

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"СБУ разом з побратимами із Сил оборони продовжує методично зменшувати ракетний потенціал ворога, яким той нищить українські міста. Працюємо далі, щоб організувати подібну "картину" на інших військових об‘єктах Росії, які працюють на війну проти України", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 18 вересня місто Торопець Тверської області Росі атакували дрони. Через значну пожежу та детонацію, губернатор області Ігор Руденя наказав частково евакуювати населення. Місцевих мешканців вивозять до сусіднього міста - Західної Двіни.

Керівник Центру протидії дезінформації (робочий орган Ради національної безпеки і оборони України) Андрій Коваленко заявив, що у Тверській області Російської Федерації на складі міста Торопець росіяни зберігали п'ять видів різних ракет.

"На великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до (реактивної системи залпового вогню, - ред.) "Град", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN-23", - зазначив Коваленко.