Протягом доби російські загарбники завдали по Україні 35 авіаударів.

Підрозділи Сил оборони України збили всі безпілотники Shahed 136, які запускали окупанти протягом доби.

"Протягом доби противник завдав 35 авіаційних ударів, зокрема, застосував БпЛА "Шахед-136", всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Також російські окупанти здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по дитячій лікарні міста Херсон", - сказано в повідомленні Генштабу.

Також повідомляється, що на Херсонському напрямку від вогню противника постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Республіканець, Берислав, Львове, Іванівка, Інгулець, Інженерне, Антонівка та Херсон.

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Крім того, за даними Генштабу, з метою дестабілізації гуманітарної ситуації на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області та примушення місцевого населення до так званої "добровільної евакуації" російські окупаційні війська обстрілюють з мінометів Олешки, Голу Пристань, Плавні, а також дачні поселення між зазначеними населеними пунктами.

Росія атакувала Україну дронами у новорічну ніч

В ніч на 1 січня 2023 року по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. В центральних областях країни загроза зберігалася з 23 години до майже 5 години ранку.

Загалом цієї ночі силами протиповітряної оборони України було знищено 45 ворожих "Шахедів". 13 із них збили ще у 2022 році, а інші 32 - у 2023.

Зокрема, ракетами та дронами-камікадзе було атаковано Київську область. Країна-терорист знову намагалась поцілити в об’єкти енергетичної інфраструктури. За інформацією КМВА, у районі Києва було виявлено 32 повітряні цілі, усі 32 було знищено.

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