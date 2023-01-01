13 із них збили ще у 2022 році, а інші 32 - у 2023.

У новорічну ніч сили протиповітряної оборони України знищили 45 ворожих "шахедів".

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у результаті бойової роботи протиповітряною обороною повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних безпілотників.

"13 - у 2022-му і 32 – у 2023-му році. Зіпсувати свято українцям не вийшло", - наголосили військові.

Атака РФ на Україну на Новий рік

Вдень 31 грудня 2022 року Росія здійснила черговий ракетний удар по Україні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що противник здійснив пуски більш як 20 крилатих ракет,12 з них були збиті.

Внаслідок атаки по Миколаєву було поранено семеро осіб.

Вибухи також лунали в Києві. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці одна людина загинула, 20 – постраждали. Госпіталізували 14 людей, шістьом медики надали допомогу на місці.

Після масованого ракетного удару вдень, Росія запустила по Україні дрони-камікадзе. Ввечері 31 грудня, за кілька годин до Нового року, РФ атакувала південь України дронами-камікадзе. Повідомлялося про те, що залетіло дві групи "Шахедів".

А в ніч проти 1 січня 2023 року по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зазначив, що на Київщині працює протиповітряна оборона. Водночас міський голова Києва Віталій Кличко наголосив, що вибухи у столиці є наслідками робототи української ППО.

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