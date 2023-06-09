Атака була змішаного типу, оскільки ворог застосовував безпілотники й ракети, зазначила очільниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

У Силах оборони півдня розкрили деталі нічної ворожої атаки на Україну. За даними військових, атака була розтягнута у часі та здійснювалася із застосовуванням безпілотників та ракети різних типів.

Про це під час телемарафону розповіла керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. "Атака була переважно змішаного типу і розтягнута у часі. Якщо згадати, що розпочалися сигнали повітряних тривог з того, що активізувалися морські ракетоносії, зокрема. підводний…", - зазначила вона.

Гуменюк припускає, що російські загарбники могли підступно провести ротацію, адже виявити пуск з підводного човна складніше.

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Згодом повітряна тривога була пов’язана з атакою авіацією і застосуванням ударних дронів. "Загалом уся траєкторія ракет свідчила про те, що вони намагаються виснажувати і населення України, тому що задіяні були фактично всі регіони і системи протиповітряної оборони", - сказала речниця Сил оборони півдня.

За її словами, станом на зараз на чергуванні у Чорному морі перебуває 16 російських суден, з яких один ракетоносій - підводний човен.

Удари по Україні минулої ночі - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 9 червня російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55. Атака була спрямована на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури.

Протягом атаки запущено до 16 ударних безпілотників та шість крилатих ракет повітряного базування.

Українські військові знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-55, десять ударних дронів Shahed-136/131, "Ланцет" та чотири безпілотника оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", Supercam.

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