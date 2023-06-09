Вночі ворог застосував для ударів по Україні крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-55.

В ніч на 9 червня російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Як повідомляє Командування Повітряних сил, пуски "Шахедів" здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

"Протягом атаки запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Захід" та "Південь", у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів "Shahed-136/131", "Ланцет" та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", Supercam", - йдеться у повідомленні.

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У Повітряних силах додали, що вчора близько 20:00 противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами "Калібр" по одному з цивільних об’єктів на Черкащині.

"Авіацією Повітряних Сил ЗС України за минулу та поточну добу завдано до 20 вогневих авіаударів по засобах ППО, логістиці, військовій техніці та позиціях окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Ракетна атака в ніч на 9 червня

Вночі у Києві та кількох областях України було оголошено повітряну тривогу. У моніторингових чатах повідомлялося про запуск "Шахедів" на столицю з півночі, а також на Полтавщину.

Згодом з'явилася інформація про вибухи у Житомирській та Рівненській областях.

Вранці влучання підтвердили у Звягельській міськраді Житомирської області. Ракети влучили у житловий масив. Знищено шість будинків, десятки - пошкоджено. Є жертва та постраждалі.

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